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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirdi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirdi

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:0228/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz." denildi.

#MSB
#Fırat Kalkanı bölgesi
#Pençe-Kilit Operasyonu

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