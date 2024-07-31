Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Bagheri ile 'Haniye suikastını' görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikasta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ne kadar Filistinli öldürürse öldürsün, Filistin'in haklı davası tarihten silinmeyecektir. İsrail devleti de yargısız infazların, suikastların, işgalin ve soykırımın faili olarak tarihe geçecektir" ifadesini kullandı. Altun "Filistin er ya da geç özgür olacaktır. İsrail ve destekçileri bunu engelleyemeyecektir" açıklamasında bulundu.