Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Bagheri ile 'Haniye suikastını' görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Görüşmede, Haniye'nin şehit olmasının ardından yaşanan gelişmeler ve bölgedeki durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri Haniye'nin suikast sonrası şehit olmasının ardından katıldığı canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Savaşın yaygınlaşmasını isteyen üst akıl devrede." diyen Bakan Fidan, "İsrail toprak çalmaktan vazgeçmeyecek. Direnişi üreten Hamas ya da Hizbullah değil. İsrail yayılmacılığı devam ettiği sürece bir direniş olacak." ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika'yı rehin aldığını vurgulayan Fidan, "Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok" dedi.
Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikastte şehit edilmesinin ardından katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Alçak saldırı için kınama mesajları peş peşe gelirken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı "korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak" nitelendirerek, Filistin için birlik çağrısında bulundu. İşte Haniye suikastı sonrası dünyadan gelen tepkiler...
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikasta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ne kadar Filistinli öldürürse öldürsün, Filistin'in haklı davası tarihten silinmeyecektir. İsrail devleti de yargısız infazların, suikastların, işgalin ve soykırımın faili olarak tarihe geçecektir" ifadesini kullandı. Altun "Filistin er ya da geç özgür olacaktır. İsrail ve destekçileri bunu engelleyemeyecektir" açıklamasında bulundu.