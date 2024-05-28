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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanya yolcusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı dolasıyla ilettiği davet çerçevesinde İspanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

09:35 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,
"Bakanımız, İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte 29 Mayıs tarihinde Madrid'i ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar ele alınacaktır"
ifadeleri kullanıldı.


#Hakan Fidan
#İspanya
#Filistin
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