Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in ateşkese uyması hayati önemde

23:4028/10/2025, Salı
G: 29/10/2025, Çarşamba
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi hiçe sayıp Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz" denilen açıklamada, "İsrail'in ateşkese uyması bölgesel güvenliğin tesisi için hayati önemde. İsrail'in ateşkese bağlı kalması ve barışı zedeleyen eylemlerden kaçınması çağrısını yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada,
"İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir."
ifadesine yer verildi.
Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada,
"Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."
ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasını sürdüreceği ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

