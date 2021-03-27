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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Myanmar'da sivillere yönelik aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da yönetimi ele geçiren darbecilerin, kendilerini protesto eden sivillere silahlı saldırısında 100 kişinin ölmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Myanmar'da sivillere yönelik aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz." denildi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı: Myanmarda sivillere yönelik aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz
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Myanmar'da askeri cuntaya karşı başlayan protestolarda güvenlik güçleri sivil halka ateş açtı. Söz konusu müdahalede ölenlerin sayısı 114'e ulaştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar’da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunu kaygı ile izliyoruz. Nitekim bugün (27 Mart) Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz." denildi.

"Kuvvetle kınıyoruz"

Sivilleri hedef alan şiddeti kuvvetle kınadığını açıklayan Bakanlık, "Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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