Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşıyla ilgili açıklama: Türkiye'ye gönderilecek

Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, terör devleti İsrail askerlerince Batı Şeria'da katledildi. Eygi'nin öldürülmesi sonrası Türkiye, katillere en sert tepkiyi gösterirken, konuya ilişkin bir açıklama da ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin trajik ölümünün farkında olduklarını ifade ederek, "İvedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yaptı. Öte yandan ABD'deki en büyük Müslüman toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi de (CAIR) Eygi'nin öldürülmesini şiddetle kınayarak, "Biden yönetimi, bir Amerikalı vatandaşın bu küstahça cinayetini kınamalı, sorumlu İsraillileri yargılamalı ve Netanyahu'nun ırkçı, katil hükümetine askeri yardım göndermeyi bırakmalıdır.” çağrısında bulundu.