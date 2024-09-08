Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşıyla ilgili açıklama: Türkiye'ye gönderilecek

Batı Şeria'da işgal karşıtı düzenlenen gösteriye gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerlerinin saldırısında, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak öldürülmüştü.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, katil İsrail güçleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüldüğünü belirtti.
Keçeli
, "Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.
Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir.
Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce