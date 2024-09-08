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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşıyla ilgili açıklama: Türkiye'ye gönderilecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, terör devleti İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'da katledilen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, Eygi'nin naaşının önce İsrail'e daha sonra Ürdün üzerinden Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.

Pınar Görgü
09:18 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 09:53 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Batı Şeria'da işgal karşıtı düzenlenen gösteriye gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerlerinin saldırısında, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak öldürülmüştü.
Batı Şeria'da işgal karşıtı düzenlenen gösteriye gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerlerinin saldırısında, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak öldürülmüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, katil İsrail güçleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüldüğünü belirtti.


Keçeli
, "Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.

Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir.

Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir"
ifadelerini kullandı.


Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur'un işgalci İsrail askerlerince öldürülmesi sonrası ABD'den açıklama: Daha fazla bilgi topluyoruz

Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, terör devleti İsrail askerlerince Batı Şeria'da katledildi. Eygi'nin öldürülmesi sonrası Türkiye, katillere en sert tepkiyi gösterirken, konuya ilişkin bir açıklama da ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin trajik ölümünün farkında olduklarını ifade ederek, "İvedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yaptı. Öte yandan ABD'deki en büyük Müslüman toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi de (CAIR) Eygi'nin öldürülmesini şiddetle kınayarak, "Biden yönetimi, bir Amerikalı vatandaşın bu küstahça cinayetini kınamalı, sorumlu İsraillileri yargılamalı ve Netanyahu'nun ırkçı, katil hükümetine askeri yardım göndermeyi bırakmalıdır.” çağrısında bulundu.

Siyonist İsrail Batı Şeria'da Türk asıllı Amerikalı aktivisti katletti: Dışişleri'nden sert tepki

Gazze'de 11 aydır soykırım yapan Siyonist İsrail Batı Şeria'da da saldırılarını hızlandırdı. İşgalci güçler Nablus şehrindeki saldırılarında Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail güçleri Beyta beldesinde gerçekleştirilen gösteriye gerçek mermiyle saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre, Eygi'nin başına isabet eden kurşun sonrası hastaneye sevk edildiği belirtilirken, Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, tüm müdahalelere rağmen Eygi'nin hayatını kurtaramadığını açıkladı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz" açıklaması yapıldı.


#Dışişleri Bakanlığı
#Ayşenur Ezgi Eygi
#İsrail
#Öncü Keçeli
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