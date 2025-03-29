Dışişleri Bakanlığı'ndan Rümeysa Öztürk açıklaması: Serbest bırakılması için girişimlerimiz sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılması için girişimlerin devam ettiğini açıkladı.
Keçeli, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Her türlü hukuki destek sunuluyor
"ABD’de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte; Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımız tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır.
Başkonsolos Rümeysa'yı ziyaret etti
Houston Başkonsolosumuz dün (28 Mart) vatandaşımızı Louisiana'da tutulduğu merkezde ziyaret etmiştir. Vatandaşımızın istek ve talepleri yerel makamlara ve avukatına iletilmiştir. Houston Başkonsolosumuz, vatandaşımızı bugün yeniden ziyaret edecektir."
Gazze için alıkonuldu
Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitiminin son yılında olan Rümeysa Öztürk, ABD’nin Massachusetts eyaletinde iftar yemeğine giderken maskeli ABD (ICE) Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ajanları tarafından gözaltına alındı. Öztürk'ün gözaltına alınmadan önce iki gün boyunca ajanlar tarafından izlendiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl bir öğrenci gazetesinde yayınlanan makalede üniversitenin Filistinlilere karşı soykırım yapıldığını kabul etmesi çağrısında bulunan Öztürk, üniversitenin İsrail bağlantılı şirketlere yatırım yapmaması gerektiğini vurgulamıştı.