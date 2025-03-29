Dışişleri Bakanlığı'ndan Rümeysa Öztürk açıklaması: Serbest bırakılması için girişimlerimiz sürüyor

"ABD’de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte; Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımız tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır.

Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitiminin son yılında olan Rümeysa Öztürk, ABD’nin Massachusetts eyaletinde iftar yemeğine giderken maskeli ABD (ICE) Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ajanları tarafından gözaltına alındı. Öztürk'ün gözaltına alınmadan önce iki gün boyunca ajanlar tarafından izlendiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl bir öğrenci gazetesinde yayınlanan makalede üniversitenin Filistinlilere karşı soykırım yapıldığını kabul etmesi çağrısında bulunan Öztürk, üniversitenin İsrail bağlantılı şirketlere yatırım yapmaması gerektiğini vurgulamıştı.