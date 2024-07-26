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Dışişleri Bakanlığından TRT kameramanını yaralayan İsrail'e tepki: Gerçekleri saklayamayacaksınız

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in işgalci güçlerinin saldırısında yaralanan TRT Haber kameramanı için açıklama yaptı. "İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz." denilen açıklamada, "Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

20:47 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 20:50 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
TRT ekibine saldıran işgalciler.
TRT ekibine saldıran işgalciler.

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da TRT Haber ekiplerini hedef aldı. Saldırıda, TRT kameramanı yaralandı. Muhabir Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyan İsrail güçleri telefondaki görüntüleri sildi.

İsrail güçleri arından TRT Haber ekibini bölgeden uzaklaştırırak yayın yapmasına izin vermedi.

Dışişleri Bakanlığından TRT kameramanını yaralayan İsrail'e tepki: Gerçekleri saklayamayacaksınız

Dışişleri Bakanlığı, yaralanan TRT Haber kameramanı için açıklama yaptı.

"İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz."
denilen açıklamada,
"Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek
" ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz.

Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır.

İşgalcilerin saldırısı sonucu yaralanan TRT Haber kameramanına acil şifa diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

#Dışişleri Bakanlığı
#TRT Haber
#İsrail
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