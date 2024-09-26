Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te fidye için kaçırıldığına dair ailesi ve yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada çağrılar yapılan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldığını bildirdi. Eliş'in Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine intikalinin sağlanmakta olduğu açıklandı.
Gaziantep'ten gezmek maksadıyla Bosna-Hersek’e giden Deniz Eliş'in bir çete tarafından fidye için kaçırıldığı iddia edilmişti. Eliş'in ailesi, kendilerinden para istendiğini ve ölüm tehdidinde bulunulduğunu söylemişti.
Dışişleri duyurdu: Bosna Hersek'te zorla alıkonulan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldı
Dışişleri Bakanlığı, Eliş'e ulaşıldığını bildirdi.
Paylaşımda, konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği belirtilerek, Eliş'in ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.