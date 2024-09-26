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Dışişleri duyurdu: Bosna Hersek'te zorla alıkonulan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldı

Dışişleri duyurdu: Bosna Hersek'te zorla alıkonulan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldı

18:2126/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
AA
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Bosna Hersek'te ailesinin iddiasına göre fidye için kaçırılan Deniz Eliş.
Bosna Hersek'te ailesinin iddiasına göre fidye için kaçırılan Deniz Eliş.

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te fidye için kaçırıldığına dair ailesi ve yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada çağrılar yapılan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldığını bildirdi. Eliş'in Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine intikalinin sağlanmakta olduğu açıklandı.

Gaziantep'ten gezmek maksadıyla Bosna-Hersek’e giden Deniz Eliş'in bir çete tarafından fidye için kaçırıldığı iddia edilmişti. Eliş'in ailesi, kendilerinden para istendiğini ve ölüm tehdidinde bulunulduğunu söylemişti.

Dışişleri duyurdu: Bosna Hersek'te zorla alıkonulan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldı

Dışişleri Bakanlığı, Eliş'e ulaşıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Destek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "
Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır."
ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği belirtilerek, Eliş'in ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.





#Dışişleri Bakanlığı
#Bosna Hersek
#Deniz Eliş

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