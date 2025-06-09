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Dışişleri kaynakları: İki vatandaşımız için girişim yapıldı

Dışişleri kaynakları: İki vatandaşımız için girişim yapıldı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:009/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye Madleen'de alıkonulan 2 Türk vatandaşı için harekete geçti.
Türkiye Madleen'de alıkonulan 2 Türk vatandaşı için harekete geçti.

Dışişleri kaynakları İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisindeki 2 Türk vatandaşının serbest kalması için girişimlerde bulunulduğunu aktardı.

Gazze'ye insanı yardım götüren Madleen gemisi terör devleti İsrail tarafından saldırıya uğramış 12 aktivist alıkonulmuştu.


Dışişleri 2 Türk vatandaşı için devrede


Dışişleri kaynakları İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisindeki 2 Türk vatandaşının serbest kalması için girişimlerde bulunulduğunu aktardı.


Madleen gemisinin bu akşam saatlerinde karaya ulaşacağının bilgisi verildi.


Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca
"İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması beklenmektedir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır"
denildi.


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