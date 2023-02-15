Dışişleri: NATO Genel Sekreteri ülkemizi ziyaret edecek

Bakan Karaismailoğlu açkıladı: Adıyaman’da yıkılan bina sayısı 1485
Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasar tespit çalışmalarına başlandı. Depremde en fazla etkilene iller arasında Adıyaman da yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da yıkılan bina sayısının 1485 olduğunu belirterek, "Ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 85, yıkımı acil olan bina sayısı 538 olarak belirlenmiştir" dedi.