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Dışişleri: NATO Genel Sekreteri ülkemizi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 15-16 Şubat'ta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Stoltenberg'in deprem bölgesini ziyaret etmesi planlanıyor.

18:24 . 15/02/2023 Çarşamba
DHA
Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,
"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yol açtığı afet karşısında ittifak dayanışmasını sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15-16 Şubat tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Genel Sekreter Stoltenberg’in Ankara’da Sayın Bakanımızla görüşmesi öngörülmekte; ardından NATO’nun ve müttefiklerin afet mukabele ve insani yardım çalışmalarının yürütülmekte olduğu deprem bölgesini ziyaret etmesi planlanmaktadır"
denildi.

 


#Jens Stoltenberg
#Türkiye
#Deprem
12 dakika önce
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Dışişleri: NATO Genel Sekreteri ülkemizi ziyaret edecek
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