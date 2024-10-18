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Dışişlerinden İsrailli Bakan Katz'a fotoğraflı cevap

Dışişlerinden İsrailli Bakan Katz'a fotoğraflı cevap

Hüseyin Berk
22:1818/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığının paylaşımında kullandığı Filistinli şehitlere ait fotoğraflar.
Dışişleri Bakanlığının paylaşımında kullandığı Filistinli şehitlere ait fotoğraflar.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehadeti sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal bir paylaşım yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Katz'a Filistin'de işledikleri soykırımdan fotoğraflarla yanıt verip, "Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Hamas lideri Yahya Sinvar, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda şehit oldu.

Sinvar'ın şehadeti öncesi son anlarında dahi işgalcilere direndiği görüntüler ortaya çıktı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Sinvar'ın fotoğrafını paylaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal bir paylaşım yaptı.

Dışişlerinden İsrailli Bakan Katz'a fotoğraflı cevap

Dışişleri Bakanlığı, Katz'a Filistin'de işledikleri soykırımdan fotoğraflarla yanıt verip,
"Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz."
açıklamasını yaptı.
Bakanlığın paylaşımı şöyle:


#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Yisrael Katz

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