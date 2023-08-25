Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına sessiz kalan Aras Bulut İynemli dizinin fragmanını paylaştı

Oyuncu Aras Bulut İynemli, Disney Plus'ın platforma koymaktan vazgeçtiği 'Atatürk' dizisinin fragmanını paylaştı.
Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türk dizilerini yayından kaldırmasının ardından yeni bir skandala daha imza attı. Disney Plus, yapımcısı olduğu ve 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararı aldı.
Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli skandal karara karşı sessiz kaldı
Disney Plus'ın bu kararı büyük tepki çekerken birçok vatandaş, platform üyeliklerini sonlandırma kampanyasına katıldı. Dizinin başrolünde olan oyuncu Aras Bulut İynemli, skandal karara tepkisiz kalması nedeniyle tepkileri üzerine çekti.
Dizinin fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı
Disney Plus'ın skandal kararına karşı tepkisiz kalan İynemli, bugün ise sosyal medya hesabından dizinin fragmanını paylaştı. İynemli'nin bu paylaşımı takipçilerinin tepkisine sebep oldu.