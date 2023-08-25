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Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına sessiz kalan Aras Bulut İynemli dizinin fragmanını paylaştı

Disney Plus’ın ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği 'Atatürk' dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından dizinin fragmanını paylaştı. İynemli, Disney Plus'ın skandal kararına karşı sessiz kalmış, gazetecilerin 'Ermeni lobisinin baskısı ile kaldırıldığı düşünülüyor' demesi üzerine "Hiç oralara girmeyelim" açıklamasında bulunmuştu.

14:36 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Oyuncu Aras Bulut İynemli, Disney Plus'ın platforma koymaktan vazgeçtiği 'Atatürk' dizisinin fragmanını paylaştı.

Oyuncu Aras Bulut İynemli, Disney Plus'ın platforma koymaktan vazgeçtiği 'Atatürk' dizisinin fragmanını paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türk dizilerini yayından kaldırmasının ardından yeni bir skandala daha imza attı. Disney Plus, yapımcısı olduğu ve 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararı aldı.

Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli skandal karara karşı sessiz kaldı

Disney Plus'ın bu kararı büyük tepki çekerken birçok vatandaş, platform üyeliklerini sonlandırma kampanyasına katıldı. Dizinin başrolünde olan oyuncu Aras Bulut İynemli, skandal karara tepkisiz kalması nedeniyle tepkileri üzerine çekti.

"Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım"
şeklinde açıklama yapan İynemli, gazetecilerin 'Ermeni lobisinin baskısı ile kaldırıldığı düşünülüyor' demesi üzerine
"Hiç oralara girmeyelim, bence bu açıklama yeterli"
diyerek apar topar konuyu kapattı.

Dizinin fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı

Disney Plus'ın skandal kararına karşı tepkisiz kalan İynemli, bugün ise sosyal medya hesabından dizinin fragmanını paylaştı. İynemli'nin bu paylaşımı takipçilerinin tepkisine sebep oldu.



'Ata kızıyım' diyen Birce Akalay Disney Plus’a yine tek kelime edemedi
'Ata kızıyım' diyen Birce Akalay Disney Plus’a yine tek kelime edemedi

Sekiz milyon dolar harcayarak çektiği 'Atatürk' dizini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçen 'Disney Plus'a tepkiler sürüyor. Hemen her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi olarak ifade eden ünlüler ise adeta sessizliğe gömüldü. Son olarak, konuyla ilgili kendine yöneltilen soruyu 'Ben Ata kızıyım' diyerek cevaplamayı reddeden oyuncu Birce Akalay eleştirilerin hedefi oldu. Gelen tepkiler sonrası Instagram'dan açıklama yapmak zorunda kalan Akalay, 'Haddinizi aşmayın' diyerek sert çıktı. Ancak Disney Plus'a yine ses çıkartamadı. Birce Akalay'ın paylaşımında 'çocuklar üzerinden duygu sömürüsüne' kalkışması da takipçilerin dikkatinden kaçmadı.


#Aras Bulut İynemli
#Disney Plus
#Atatürk
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