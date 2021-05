​Diyalog yuvasına ilk harç

Başkent Berlin’de inşa edilecek House Of One, sinagog, kilise ve camiyi bir çatı altında toplayacak.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ militanlarına adeta kucak açan Almanya’da, bu kez de örgüt militanlarının bir süredir çalışmalarını yürüttüğü House of One projesinin temeli atıldı. Başkent Berlin’de inşa edilecek House Of One, sinagog, kilise ve camiyi bir çatı altında toplayacak. House of One projesinde haham Andreas Nachama, Protestan papaz Gregor Hohberg ve Forum Dialog’dan FETÖ’cü Kadir Sancı yer aldı.

FİKİR KARAKOYUN’DAN

Projenin fikir babası, FETÖ’nün Almanya’daki adamlarından Ercan Karakoyun. 2010 yılında Forum Dialog Vakfı’nın başkanı olarak Türkiye’ye 20 papazla bir gezi düzenleyen Karakoyun, bugün projede ortaklık yürütülen papaz Gregor Hohberg ve protestan ilahiyatçı Roland Stolte’ı da ülkemize getirmişti. FETÖ, 2010 yılında fikir olarak gündeme getirdiği projeyi, bugün Berlin’de hayata geçirmiş oldu.

KİLİSEDE ÖĞLE NAMAZI

İlahiler ve şarkıların söylendiği temel atma törenine Piskopos Kristian Stablein, Haham Walter Homolka, FETÖ’cü Ercan Karakoyun, Kuehn Malvezzi Mimarlık firmasından Johannes Kuehn, Haham Andreas Nachama, Rahip Gregor Hohberg katıldı. Açılışta Müslümanlar adına konuşan sözde imam Kadir Sancı “İbrâhim, ‘Rabbim! Burayı güvenli bir şehir yap, halkından Allah’a ve âhiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır’ diye dua etmişti” ifadelerinin yer aldığı Bakara Suresi’nin 126’ncı ayetini okudu. Etkinlik kapsamında, Papaz Gregor Hohberg ile Aziz Mary Kilisesi’nde öğle namazı da kılındı.

MALİYET 47 MİLYON AVRO

House Of One inşaatının 4 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Binanın toplam maliyetinin 47 milyon avro olduğu, Alman Federal Meclisi’nin bina inşaatı için 10 milyon avro daha onayladığı belirtiliyor. Federal hükümetin bina için şu ana kadar 20 milyon avro harcadığı, kalan ücretin de kampanyalardan toplanan parayla tamamlanacağı öğrenildi.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, ‘House of One’ projesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada projenin üç dini bir araya getirmeye değil ancak ayrıştırmaya ve FETÖ terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet ettiği vurgulandı.