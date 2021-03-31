Gündem Diyanet Uluslararası Hac Sempozyumunu çevrim içi oturumlarla gerçekleştirecek
ANKARA

Diyanet 'Uluslararası Hac Sempozyumu'nu çevrim içi oturumlarla gerçekleştirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac" başlığıyla "Uluslararası Hac Sempozyumu" düzenlenecek. Yarın başlayacak ve üç gün sürecek sempozyumda, haccın fıkhi konuları yanında eğitimden kültüre, hac musikisinden hac seyahatnamelerine, hac emirliğinden sağlık ve salgın zamanlarında hac gibi farklı konulara ilişkin tebliğler sunulacak.

Haber Merkezi AA
Diyanet Uluslararası Hac Sempozyumunu çevrim içi oturumlarla gerçekleştirecek
Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumda hac hizmetlerinin değerlendirilmesi, güncel şartlar çerçevesinde hac hizmetlerine yeni bir ufuk ve vizyon kazandırılması, hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Üç gün sürecek

Yurt içi ve dışından katılımcıların yer alacağı, 20 oturum halinde üç gün sürecek sempozyumda, haccın fıkhi konuları yanında eğitimden kültüre, hac musikisinden hac seyahatnamelerine, hac emirliğinden sağlık ve salgın zamanlarında hac gibi farklı konulara ilişkin tebliğler de sunulacak.

Üç farklı dilde çevrim için takip edilebilecek

Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Cami Konferans Salonu ve Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumlar, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak "hac.gov.tr/hacsempozyumu" adresinden çevrim içi takip edilebilecek.

Saat 10.00'da Hafız Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak sempozyumda, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da konuşma yapacak.

Kabe’de Ramazan hazırlığı: Sağlık tedbirleri maksimum seviyede
HAYAT
Kabe’de Ramazan hazırlığı: Sağlık tedbirleri maksimum seviyede

Suudi Arabistan koronavirüs tedbirlerini arttırdı: İşte yeni umre planı
DÜNYA
Suudi Arabistan koronavirüs tedbirlerini arttırdı: İşte yeni umre planı

Suudi Arabistan 'hac ibadeti' için aşı şartı getirdi
KORONAVİRÜS
Suudi Arabistan 'hac ibadeti' için aşı şartı getirdi

Abone Ol Google News
Ekipler gece gündüz çalışıyor

Ekipler gece gündüz çalışıyor

​Bahar geldi ancak orada metrelerce kar var.
Ramazanda ete zam var mı?

Ramazanda ete zam var mı?

​Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili açıkladı.
81 ilde tespit edildi

​Mutasyon virüs klasik koronavirüsün yerini aldı.

​Ezidilerin sözcüsü İbrahim Hudeyda TVNET'e konuştu.

Sağlık Bakanlığı can yakan tabloyu açıkladı.

Villada dehşet anları

Villada dehşet anları

​Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafı rahatlatan açıklama.

​"Karar Türkiye'nin var oluş haklarına ileri düzeyde zarar vermiştir."

​Erdoğan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.