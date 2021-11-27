Diyanet’ten 2 milyon hediye Kur’an

Türkiye Diyanet Vakfı, “Hediyem Kur’an Olsun” kampanyası çerçevesinde 81 ülkeye ulaştı, 36 dilde 1 milyon 838 bin Kur’an-ı Kerim dağıtıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “Hediyem Kur’an Olsun” projesi ile toplumların manevi eksikliği gideriliyor. 2015’de başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 1 milyon 838 bin 141 Kur’an-ı Kerim bağışı alındı. Hediye Kur’anlar ülkemiz dahil 81 ülkede 36 farklı dilde hastane, ceza evleri, yetimhane, Kur’an kursları, medrese ve üniversiteler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine hediye edildi.