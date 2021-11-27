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ANKARA

Diyanet’ten 2 milyon hediye Kur’an

Türkiye Diyanet Vakfı, “Hediyem Kur’an Olsun” kampanyası çerçevesinde 81 ülkeye ulaştı, 36 dilde 1 milyon 838 bin Kur’an-ı Kerim dağıtıldı.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Diyanet’ten 2 milyon hediye Kur’an
Hediye Kur’anlar ülkemiz dahil 81 ülkede dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı, “Hediyem Kur’an Olsun” kampanyası çerçevesinde 81 ülkeye ulaştı, 36 dilde 1 milyon 838 bin Kur’an-ı Kerim dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “Hediyem Kur’an Olsun” projesi ile toplumların manevi eksikliği gideriliyor. 2015’de başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 1 milyon 838 bin 141 Kur’an-ı Kerim bağışı alındı. Hediye Kur’anlar ülkemiz dahil 81 ülkede 36 farklı dilde hastane, ceza evleri, yetimhane, Kur’an kursları, medrese ve üniversiteler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine hediye edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslamı gölgelemek isteyen şer odaklarına rağmen Allah nurunu tamamlayacak
OYNAT 00:56
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslamı gölgelemek isteyen şer odaklarına rağmen Allah nurunu tamamlayacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresi'nde konuştu. Allah'ın nurunu tamamlayacağı müjdesinin Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini belirten Erbaş, 'Buradan İslam'ı gölgelemek isteyen odaklara sesleniyorum: Bunu asla başaramayacaksınız. İnsanları, İslam'ın hakikatlerinden mahrum bırakmanız mümkün değildir. Yüce Rabbimiz bunun müjdesini Kur'an'da vermektedir: Onlar kerih görseler de, istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.' dedi.


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