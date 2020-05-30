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Hafızlık Tespit Sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? Hafızlık Tespit Sınavı başvuru sayfası

Diyanetten Hafızlık Tespit Sınavı duyurusu: Başvurular 1-12 Haziran'da yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kur'an kurslarında ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlara yönelik "Hafızlık Tespit Sınavı"nın yapılacağını duyurdu. Müracaatlar, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 1-12 Haziran'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Haziran'da başvuru durumuna göre 2020 yılı 2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, 81 il müftülüğü ve il müftülüğü merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Müracaatlar, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 1-12 Haziran'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Vatandaşlar, hangi il içinde başvuru yaparsa o ilde sınava girecek ancak Kur'an kurslarında kayıtlı öğrenciler, uzaktan eğitim döneminde oldukları için sınav zamanı hangi ilde bulunacakları dikkate alınarak, müracaatı yapılırken bulunduğu il tercih edilecek.

Başvuru işlemlerini duyuruda belirtilen hususlara uygun yapmayan Kur'an kursu öğrencilerinden kurs yöneticileri, dışarıdan müracaat edenler ise kendileri sorumlu olacak.

Kur'an kursu yöneticileri, kurslarında kayıtlı öğrencilerin müracaatlarını belirtilmiş kayıt tarihleri arasında yapmamaları durumunda yöneticilikleri ilgili müftülükler tarafından sonlandırılacak.

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Başvuru için gerekli evraklar

Sınava girmek isteyenler, belirtilen merkezlerden istediklerini tercih edebilecek. Müracaat esnasında T.C. veya Yabancı Vatandaşlık numarası bulunan bir belge ile bir adet fotoğrafın (son 6 ay içinde çekilmiş) bulundurulması ve başvuru yapanların iletişim bilgilerini (telefon numarası, açık adres, e-mail vb.) doğru yazması gerekiyor.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Başvuru yapanların kayıt işlemleri bittikten sonra ilgili müftülükçe "ön kayıt belgesi" almalarının yanı sıra adayların sınava giderken "hafızlık tespit sınavı giriş belgesi" ile birlikte T.C. veya yabancı vatandaşlık numarasının yer aldığı kimlik belgelerinden birini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacak.

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17 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak

Sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan adayların başarılı olacağı Hafızlık Tespit Sınavı'nın sonuçları, 17 Temmuz itibarıyla "https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

Sınavda başarılı olanların "hafızlık belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkanlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılanların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.

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