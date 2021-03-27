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DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 572'nci gününde

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 572'nci gününe girdi. Bingöl'den oğlu Emrah için eyleme katılan baba Bilal Avunan, "Oğlum için çok acı çektim. Sonuna kadar eylemi sürdüreceğim" dedi.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 572nci gününde
Anneler, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemini sürdürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemi sürdüren anne Fatma Akkuş, kaçırılan kızını bulmak için büyük çaba sarf ettiğini fakat bir sonuç elde edemediğini söyledi.

"Kızımın hayalleriyle yaşıyoruz"

Bir anne olarak çok acı çektiğini belirten Akkuş, "Uykularımız haram oldu, evimizde huzur yok. Kızımın hayalleriyle yaşıyoruz. Bu zalimler bu acıyı bize niye yaşattı? Kızım da anne olacaktı, ikizi evlendi, anne oldu. Kızım kime hizmet ettiğini bilmiyor. Kızım Allah rızası için seslen, neredesin? Senin için telefon numaralarımızı, evimizi değiştirmedik, eski mahallemizde oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Akkuş, şöyle konuştu: Bunu biliyorum ve bundan eminim. HDP binasında kayıtları yapılıyor, beyinleri yıkanıyor. Çocukları anne ve babalarıyla tehdit ediyorlar. Çocukları kandırıp gönderiyorlar. Kızımı alıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Ömrüm yettiğince kızımı arayacağım. Ya öleceğiz ya da çocuklarımızı alıp gideceğiz. Bize bu acıyı yaşatanlara Allah bin katını onlara da yaşatsın."

"Oğlum HDP tarafından PKK'ya verildi"

Bingöl'den oğlu Emrah için eyleme katılan baba Bilal Avunan da evladından 2015'ten beri haber alamadığını bildirdi. "Oğlum HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya verildi" diyen Avunan, evladını HDP'den istediğini aktardı.

Avunan, "İsterim ki herkesin çocuğu gelsin, en sonunda benimki gelsin. Oğlum için çok acı çektim. Sonuna kadar eylemi sürdüreceğim" dedi.

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