Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Diyarbakırda kaçak elektrik şebekesi yakalandı
DİYARBAKIR

Diyarbakır haber: Kaçak elektrik şebekesi yakalandı

Diyarbakır'da kaçak elektrik şebekesi yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kaçak elektrik kullanımına teknik olarak yardım eden ve elektrikçi oldukları belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 6 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçak elektrik kullanan kişilerin beyanları doğrultusunda yapılan soruşturmada ilçe genelinde kaçak elektrik kullanımına organize olarak aracılık yapan ve elektrikçi oldukları tespit edilen bir şebeke ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında 9 zanlının isimleri belirlendi. Y.E, T.Y ve İ.Ç isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 6 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır'da kaçak elektrik hattı çekti: Savunması 'pes' dedirtti
GÜNDEM
Diyarbakır'da kaçak elektrik hattı çekti: Savunması 'pes' dedirtti


Edinilen bilgiye göre, zanlıların kaçak elektrik kullanımına yardım ve aracılık ettikleri bilgi ve tecrübelerini de bu amaçla kullandıkları öğrenildi.

Bu kişilerin menfaat temin etmek için çevrelerinde kaçak elektrik kullanımını teşvik ettikleri ve uzun süredir yasadışı faaliyet gösterdikleri anlaşıldı.

8 bin konuta yetecek kaçak elektrik trafosu drone ile tespit edildi
GÜNDEM
8 bin konuta yetecek kaçak elektrik trafosu drone ile tespit edildi
Abone Ol Google News
Hainlerin inlerinde ele geçirildi

Hainlerin inlerinde ele geçirildi

PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile düğmeye basıldı.
Yangın şehitliğe uğramadı

Yangın şehitliğe uğramadı

​Alevlerle boğuşan İskenderun'dan hayret veren manzara.
Minarelerden salavatlar yükselecek

Minarelerden salavatlar yükselecek

81 ildeki camilerde saat 21.00'de salavatlar okunacak.

Defter kapandı

Defter kapandı

Trabzonspor'da yönetim masadan kalktı.

Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron

Rezil karikatür sonrası soruşturma

Rezil karikatür sonrası soruşturma

Fransız Charlie Hebdo dergisi için harekete geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.