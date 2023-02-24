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Diyarbakır'da ağır hasar raporu verilen dokuz katlı Aslan Apartmanı tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında dokuz katlı Aslan Apartmanı'na 'ağır hasarlı' raporu verildi. Bina, çökme riski gerekçesiyle tahliye edildi.

18:39 . 24/02/2023 Cuma
DHA
Diyarbakır'da ağır hasar raporu verilen dokuz katlı Aslan Apartmanı tahliye edildi.

Diyarbakır'da ağır hasar raporu verilen dokuz katlı Aslan Apartmanı tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı ve 54 daireli Aslan Apartmanı hasar gördü.

Ağır hasarlı olduğu tespit edildi


Binada inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yapının ağır hasarlı olduğu tespit etti.


Vatandaşlar tahliye edildi

Polis ekipleri, binanın çökme riskine karşı bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşların tahliyesini sağladı.



#Diyarbakır
#Deprem
#Tahliye
26 dakika önce
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Diyarbakır'da ağır hasar raporu verilen dokuz katlı Aslan Apartmanı tahliye edildi
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