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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da bir garip bina: Tek kolon üzerine inşa edilen bina depremde hasar almadan ayakta kaldı

Diyarbakır'da bir garip bina: Tek kolon üzerine inşa edilen bina depremde hasar almadan ayakta kaldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tek kolon üzerine inşa edilen 3 katlı bina görenleri hayretler içinde bırakıyor. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır’dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremden de herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran isimsiz binada iki aile yaşıyor.

Haber Merkezi İHA
3 katlı bina tek kolon üzerinde bulunuyor.
3 katlı bina tek kolon üzerinde bulunuyor.

Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde bulunan ve 1990’lı yılların başında inşa edilen apartman, görenleri hayretler içinde bırakıyor.

İHA
Tek kolon üzerine inşa edilen 3 katlı bina görenleri hayretler içinde bırakıyor.

En son Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır’dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremden de herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran isimsiz binada iki aile yaşıyor.

İHA
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır’dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremden de herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran isimsiz binada iki aile yaşıyor.

İki esnafın da iş yaptığı bina doğal afetlere meydan okuyor.

Bina sakinlerinden Pervin Akbey, bu binanın isminin olmadığını, 7-8 yıldır binada ikamet ettiklerini söyledi.

İHA
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır’dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremden de herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran isimsiz binada iki aile yaşıyor.

Akbey, “3 katlı binada oturuyoruz. Şu anda iki aile kalıyoruz, en üst katımız boş. Tek kolon, tek blok üzerinde 3 katlı bina. Şu anda sıkıntı yok ama eğer çok şiddetli deprem olsaydı bu bina bence zor ayakta durabilecekti. Bu depremi atlattık çok şükür, 3 katlı bina, tek kolon üzerinde bir de. İnşallah bir daha böyle şiddeti bir depremle daha karşılaşmayız. Binamız çok sağlam durdu" dedi.

Depremin vurduğu Elazığ'da 708 yıllık konak, sapasağlam ayakta kaldı
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24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, yapısal olarak Elazığ'ın yüzde 30'u etkilendi.
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Elazığ kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Altınkuşak köyünde bulunan Osmanlı dönemine ait 708 yıllık Beyzade Efendi Konağı, depremde hasar almadı.
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1312 yılında Beyzade Efendi'nin oğlu Muhammed Nuri tarafından yapılan konak, günümüze kadar irili ufaklı birçok depremi atlattı.
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Konağın depremlerden etkilenmemesinden, mimarinin, mühendisliğin ve yapısal malzemelerin büyük payı bulunuyor.
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Konağın 4'üncü kuşak varislerinden Bülent Bayoğlu, son yaşanan depremde konağın bir hasar görmediğini belirterek, şunları söyledi:
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Dört kuşaktır bu konak bizde. Beyzade Efendi'nin büyük oğlu Muhammed Nuri tarafından 1312 yılında 10 dönüm arazi üzerinde inşa edilen bir yapı. Konağın yapımı 11 yıl sürmüş. 38 odası bulunuyor.
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Şu ana kadar yaşanan depremlerden ciddi bir hasar almadı çok şükür. Buranın aslına uygun yeniden restore edilmesi ile ilgili görüşmelerimiz var. İstiyoruz ki halka açalım ve nesilden nesle devam etsin.
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Depremin vurduğu Elazığ'da 708 yıllık konak, sapasağlam ayakta kaldı
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprempe Altınkuşak köyündeki 708 yıllık Beyzade Efendi Konağı, hasar görmedi.


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