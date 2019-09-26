Diyarbakır'da dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait 2 sığınak, çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 202 bin 500 kök kenevir bitkisi, 569 kilo 900 gram esrar ile 20 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Haber Merkezi 26 Eylül 2019, 11:20 Son Güncelleme: 26 Eylül 2019, 11:55 DHA IHA