Gündem Diyarbakırda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait 2 sığınak, çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 202 bin 500 kök kenevir bitkisi, 569 kilo 900 gram esrar ile 20 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA IHA
Terör örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Terör örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik dün Lice ilçesi kırsalında başlattığı 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-02' operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA
Operasyonda telsiz ve çok sayıda giyim ve yaşam malzemesiyle tıbbi malzemeler ve örgütsel kitap ele geçirildi.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit etti. Sığınaklarda, 3 kalaşnikof tüfeği, 4 el bombası, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, değişik çapta 361 mermi, çabuk nişan alma aleti, 2 kilo amonyum nitrat, telsiz ve çok sayıda giyim ve yaşam malzemesiyle tıbbi malzemeler ve örgütsel kitap ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.

AA
3 PKK'lı teröriste ait silah ve mühimmatların yanı sıra bölgede yapılan aramada 202 bin kök Hint keneviri ile 569 kilo esrar ele geçirildi.

569 kilo esrar ele geçirildi

Operasyon kapsamında aynı bölgede, 7 ayrı noktada 202 bin 500 kök Hint keneviri bitkisi, 569,9 kilo esrar ile 20 kilo skunk, keneviri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 350 metre uzunluğundaki su hortumu, 2 su motoru ve 5 elek ele geçirildi.

Çalılık alana gizlenmiş çuvallar içerisinde ele geçirilen esrar maddeleri.

Esrar ve skunk muhafaza altındı. Numune alınan kenevir bitkisi diğer malzemelerle birlikte yerinde imha edildi.

3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
FOTOĞRAF 14
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ve Hani ilçesindeki operasyonlarda, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ile 202 bin 500 kök Hint keneviri, 569 kilogram esrar ve 20 kilogram skunk ele geçirildi.
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Hani ilçesinin kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 20 Eylül'de başlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek-66 Özel Birlik Operasyonu ve Lice ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 24 Eylül'den başlanan Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-02 Operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.
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Operasyonda, Lice ilçesinin Baharlar köyü Gönen mezrası kırsalında 25 Eylül'de bir grup teröristle sağlanan temas sonucunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, teröristlere ait iki sığınağın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
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Açıklamada, aramalarda bahse konu teröristler üzerinde ve sığınak, ağaçlık, kayalık alan ile toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, tabanca, 11 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 361 fişek, çabuk nişan alma aleti, iki kilogram amonyum nitrat, telsiz, güneş paneli, 100 metre elektrik kablosu, 4 pil, iki sanayi tipi tüp, küçük dolu tüp ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzemeleri ile örgütsel kitap ele geçirildiği ifade edilerek şunlara yer verildi:
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Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 7 ayrı noktada 202 bin 500 kök Hint keneviri, 569 kilogram esrar ile 20 kilogram skunk, kenevir bitkilerini sulamak için tarlaların içerisinde kurulu 350 metre su hortumu, iki su motoru ve 5 elek ele geçirildi. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.
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3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait 2 sığınak, çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 202 bin 500 kök kenevir bitkisi, 569 kilo 900 gram esrar ile 20 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi
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