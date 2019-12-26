Gündem Diyarbakırda evlat nöbeti tutan Hüsniye Kaya kızına kavuştu
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Hüsniye Kaya kızına kavuştu

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye (19), Irak'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'ye getirilen Kaya'nın teslim olduğu haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aileye telefonla haber verildi. Böylelikle Diyarbakır annelerinden Hacire Akar ve Hatice Ceylan'dan sonra Hüsniye Kaya'da evladına kavuşmuş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüsniye Kaya ve eşi
Hüsniye Kaya ve eşi

Diyarbakırlı Hüsniye Kaya çifti, 5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK kaçırılıp Suriye'ye götürülen kızı Mekiye için 8 Eylül günü HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Anne Kaya'nın oturma eylemi sürerken, kızı Mekiye 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerine teslim oldu. Burada yapılan görüşmelerin ardından Mekiye, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Türkiye'ye getirildi. Mekiye Kaya'nın gündüz saatlerinde ailesiyle buluşturulacağı belirtildi.

Hüsniye Kaya

BAKAN SOYLU MÜJDEYİ VERDİ

Mekiye Kaya

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin- Hüsniye Kaya çiftini telefonla arayarak Mekiye'nin Türkiye getirildiğini ve gündüz saatlerinde kendilerine teslim edileceğini söyledi. Müjdeli haberle sevince boğulan Hüsniye Kaya, "5 yıldır ne gecemiz var ne gündüzümüz. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Kızım lahmacun seviyor. Evimizde bayram havsı var. Kızımı görmek istiyorum. Devletim güçlüdür, Allah razı olsun" dedi.

Evladına kavuşan 3. aile

  • Öte yandan, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hacire Akar ile Hatice Ceylan'ın oğulları da güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuşmuştu.

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