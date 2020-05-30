Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu

5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, polise ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru

Atakan Arslan hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a gönderileceği ifade edildi.

Polis ekipleri her yerde saldırganı arıyor.

Zanlının yakalamak için ekipler seferber oldu

Polis memurlarına ateş açan ve 1 polisin şehit olmasına neden olan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirl