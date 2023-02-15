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Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı.

12:39 . 15/02/2023 Çarşamba
AA
Diyar Galeria İş Merkezi

Diyar Galeria İş Merkezi

Diyarbakır Başsavcılığınca depremlerden etkilenen kentte yıkılan binaların sorumluları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişinin öldüğü Diyar Galeria İş Merkezi’nin sahibi ve mimarları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul’da oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


İş merkezinin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız Kadıköy'de gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.




#deprem
#diyarbakır
#müteahhit
#Diyar Galeria İş Merkezi
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