Diyarbakır’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü: Uçuşlar iptal edildi

20:0425/01/2026, Pazar
DHA
Yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'da oluşan yoğun sis, şehir genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye düşerken, uçak seferleri iptal edildi.

Diyarbakır’da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafikte aksamalar yaşanırken, uçak seferleri de iptal edildi.

Diyarbakır’da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, akşam saatlerinde de etkisini sürdürerek şehir genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının dörtlü flaşörlerini açarak ilerledi. Diyarbakır Havalimanı’nda da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.




#Sis
#Uçuş
#Görüş Mesafesi
