Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DMM'den 'Samsun ve Zonguldak'ta orman talanı' iddialarına yalanlama

DMM'den 'Samsun ve Zonguldak'ta orman talanı' iddialarına yalanlama

19:0519/08/2025, Salı
AA
Sonraki haber
DMM, "Samsun ve Zonguldak'ta ormanların talan edildiği" iddiasını yalanladı.
DMM, "Samsun ve Zonguldak'ta ormanların talan edildiği" iddiasını yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun ve Zonguldak’ta bazı bölgelerin orman sınırlarının dışına çıkarılmasıyla ilgili sosyal medyada dile getirilen "ormanların talan edildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan duyuruda, "Resmi kayıtlarda orman olarak görünen ancak fiilen orman niteliği taşımayan, taşlık, kayalık ve verimsiz sahaların toplam 99,4 hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır." denildi. Ayrıca açıklamada, "Bu işlem yalnızca fiilen orman vasfını yitirmiş alanları kapsamaktadır, orman ekosistemine zarar verilmesi kesinlikle söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından, Cumhurbaşkanı kararı ile Samsun ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin, "ormanların talan edildiği"ne yönelik iddialar hakkında açıklamada bulunuldu.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği aktarılan açıklamada, devlet ormanlarının Hazine adına tescilli olduğu ve bu alanlarda her türlü tasarrufun Orman Genel Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtildi.

Türkiye, Avrupa'da en çok ağaçlandırma yapan ülke

Türkiye'nin, Orman Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmaları sayesinde son 20 yılda orman varlığını 2,6 milyon hektar artırdığı, Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada 4'üncü olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"15 Ağustos 2025 tarihli ve 10212 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak'ta resmi kayıtlarda orman olarak görünen ancak fiilen orman niteliği taşımayan, taşlık, kayalık ve verimsiz sahaların toplam 99,4 hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu işlem yalnızca fiilen orman vasfını yitirmiş alanları kapsamaktadır, orman ekosistemine zarar verilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Üstelik aynı karar uyarınca, orman sınırlarından çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğünde, yani 198,8 hektarlık Hazineye ait taşınmaz, Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilerek orman tesisi etmek suretiyle, yeni orman alanı olarak ülkemize kazandırılacaktır. Böylelikle fiilen orman niteliği taşımayan alanlar değerlendirilirken, ülkemizin orman varlığı daha da artırılmış olacaktır. Dolayısıyla söz konusu karar, ormanların 'talan edilmesi' ya da 'konut projelerine açılması' anlamına gelmemekte, aksine orman varlığımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesinden ibarettir."


#Dezenformasyonla mücadele merkezi
#Samsun
#Zonguldak
#Orman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS tercih sonuçlarında son viraj: 2025 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama linki