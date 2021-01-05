Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars ve Ağrı'da ölçüldü: Eksi 19 derece

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle, başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Ağrı ve Kars'ta eksi 19 derece hissedildi

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Kars'ta 19, Ardahan'da 15, Erzurum'da 11, Iğdır'da 8, Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

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Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 10, Erzurum'da 2, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Iğdır'da 4 ve Ardahan'da 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 41, Konaklı'da 35, Sarıkamış'ta 33 santimetre ölçüldü.