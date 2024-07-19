Doğum oranı için 4 bakanlık ortak çalışacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocuklar ile Ankara’dan Konya’ya yüksek hızlı trenle yolculuk yaptı. Göktaş aralarında Yeni Şafak'ın da olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SAHA ÇALIŞMASI BAŞLATILACAK

Doğum hızı azalması ve nüfusun yaşlanmasının sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu olduğuna dikkati çeken Göktaş, “Türkiye hala genç ve dinamik bir nüfusa sahip ancak doğum oranının azalması ileriki yıllarda ülkemiz için büyük bir risk. Yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bu konuda alarm zilleri çalıyor. Hem yurt dışı modellerini çalışıyor hem de doğum oranlarındaki düşüşün nedenlerini araştırıp ve bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURUYORUZ

Çalışmaları çok boyutlu olarak sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, “Bu konuda, Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Hazine ve Maliye bakanlıkları yetkililerden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Hem saha çalışmaları ile bu grubu besleyecek hem de konuyu çok boyutlu olarak ele alacağız” diye konuştu.

11 BİN 11 ÇİFT BAŞVURDU

Deprem bölgesinde pilot uygulaması devam eden Aile ve Gençlik Fonu’ndaki son duruma ilişkin bilgileri aktaran Göktaş, “Bugün itibarıyla 11 bin 11 çiftimiz fondan yararlanmak için başvurdu. Bugüne kadar başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan toplam 2 bin 385 çiftin paraları hesaplarına yatırıldı. Önümüzdeki aylarda bu rakam daha da artacak” diye konuştu.

3 İL DAHA EKLENECEK

Deprem bölgesinin proje için pilot bölge olarak seçildiğini anımsatan Göktaş, “Önümüzdeki dönemde doğum oranının en düşük olduğu Bartın, Zonguldak ve Karabük’ü de pilot uygulama kapsamına almayı hedefliyoruz” dedi.

Sosyal yardımlarda artış yapıldı

Sosyal yardımlarda artışa gidildiğini müjdeleyen Göktaş şu bilgileri verdi: “Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 3 bin 504 TL’den 4 bin 181 TL’ye yükseldi. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 2 bin 797 TL’den 3 bin 338 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 TL’den 5 bin 7 TL’ye çıktı. Evde Bakım Yardımı 7 bin 608 TL’den 9 bin 77 TL’ye, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 8 bin 515 TL’den 10 bin 159 TL’ye, Sosyo Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 5 bin 330 TL’den 6 bin 360 TL’ye yükseldi. Ayrıca ağır silikozis aylığı da 7 bin 698 TL’den 9 bin 185 TL’ye çıkıyor. Artış yapılan yeni ödeme tutarı temmuz ayı ödemesi olarak ağustos dönemine yansıtılacak.”











