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Dört ilde dolandırıcılık operasyonu: Evde sabun vaadiyle kandırdılar

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerin, vatandaşları evde sabun paketleme işi vaadiyle kandırarak suç işledikleri belirlendi.

13:01 - 9/07/2024 Salı
IHA
Elazığ
Elazığ

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ merkezli olarak Mersin, Adana ve Diyarbakır'da eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.

Evde sabun vaadiyle kandırdılar

Düzenlenen operasyonlar çerçevesinde yapılan detaylı soruşturmalar sonucunda şüphelilerin, vatandaşları kandırarak nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlendi.


Bu suçları gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler, jandarmanın titiz çalışmaları sonucunda evde sabun paketleme işi vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Elazığ
#dolandırıcılık
#emniyet
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