Dört ilde dolandırıcılık operasyonu: Evde sabun vaadiyle kandırdılar

Diyarbakır'da oto galeri işiyle uğraşan bir şahıs çevre illerden de dahil olmak üzere 400 kişiyi karşılıksız çek ve senetle yaklaşık 600 milyon TL dolandırdı. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen vatandaşlar, "Bu durum ileride sosyal sorunlar oluşturacak. İntihar, alacak verecek meselesinden dolayı cinayetler, hırsızlık ve yolsuzluk gibi sorunlar çıkar. Devlet büyüklerimizin ve il idaresinde bulunan büyüklerimizin bu işe bir el atmasını istiyoruz” dedi.