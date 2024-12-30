Dört ilde okullara kar tatili

Yoğun kar yağışı Anadolu'yu etkisi altına almaya devam ediyor. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli 'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 tatil edildi.





Kocaeli'nin 2 ilçesinde de yaşanan doğal gaz patlaması nedeniyle tedbir amaçlı eğitime 2 gün ara verildi.





Uşak'ta eğitime ara





Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "30 Aralık Pazartesi, ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Saat 12.00'ye kadar ilimiz merkezinde trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." denildi.





Afyonkarahisar Valiliği de duyurdu





Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verileceğini açıkladı.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte gece yarısından itibaren etkili olması ve aralıklı olarak da gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi.





Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"30 Aralık tarihinde, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır."





Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı





Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.





Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "30 Aralık Pazartesi günü tüm eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerimiz için bütün okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.





Açıklamada, yarın engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.





Kocaeli'nin 2 ilçesinde de patlama nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi





Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.





Darıca Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle ilçedeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarının tüm kademelerinde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler) yarın ve 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği bildirildi.



