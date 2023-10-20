Dört ilde zehir tacirlerine yönelik 'Narkogüç' operasyonu: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalandı" dedi. Yerlikaya, "Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Teröristlerin finans kaynaklarını da bir bir kurutacağız" diye konuştu.