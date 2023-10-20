Dört ilde zehir tacirlerine yönelik 'Narkogüç' operasyonu: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zehir tacirlerine yönelik düzenlenen son operasyonun detaylarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya, "Narkogüç" operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl' de 5, Diyarbakır ve Gaziapntep' te 8 şüpheli yakalandı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi '' dedi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl’de yapılan operasyonlarda:
1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi.
5 şüpheli şahıs yakalandı
2 ton 650 kilo esrar
3 milyon 450 bin kök kenevir
1 milyon 200 bin kök skunk ve
121 kg skunk (Gaziantep) ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.