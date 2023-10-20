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Dört ilde zehir tacirlerine yönelik 'Narkogüç' operasyonu: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerine yönelik 'Narkogüç' operasyonları kapsamında dört ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken 4 tona yakın esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Kenan Biter
08:39 . 20/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zehir tacirlerine yönelik düzenlenen son operasyonun detaylarını paylaştı.


Bakan Yerlikaya, "Narkogüç" operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl' de 5, Diyarbakır ve Gaziapntep' te 8 şüpheli yakalandı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi '' dedi.


Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl’de yapılan operasyonlarda:


1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi.

5 şüpheli şahıs yakalandı


Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep’te Narkogüç operasyonları düzenlendi.

2 ton 650 kilo esrar

3 milyon 450 bin kök kenevir

1 milyon 200 bin kök skunk ve

121 kg skunk (Gaziantep) ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı


Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.








#Narkogüç operasyonu
#Ali Yerlikaya
#Zehir tacirleri
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