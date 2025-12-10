Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Dörtyol’da 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Dörtyol’da 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

09:0210/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yakalanan şahıs.
Yakalanan şahıs.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 5 yıl hapis cezası, 10 bin TL adli para cezası ile aranan A.O.K. Dörtyol’da yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

#Hatay
#Asayiş
#aranan kişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
80 metrekarelik 2+1 TOKİ konutların 2 milyon 950 bin liralık fiyatı ve aylık taksitleri sabit mi kalacak artacak mı?