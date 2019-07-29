Düğün dönüşü kaza: 2 ölü

Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Konya'daki kaza, saat 05.30 sıralarında Konya-Adana karayolunun Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'da bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Osmaniye'ye dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Hacı Sakallı yönetimindeki 80 LD 446 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Hacı S. ile yanındaki Çavuş S., Burcu S., Elif S. ve Emin K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Çavuş S. ve Emin K., sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Ereğli ile Karapınar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenleri de otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.