Düğün salonu ringe döndü: Gelin ve damat tarafı arasında uçak tekmeli kavga

00:4710/09/2025, Wednesday
IHA
Şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Adana'da düğünde gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme tokat birbirlerine girdi. Bu sırada bir kişi uçan tekmeyle karşısındaki şahsa saldırdı.

Adana’da düğünde davetliler arasında yaşanan uçan tekmeli kavga saniye saniye görüntülendi.

Kavga, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme tokat birbirlerine girdi. Bu sırada bir kişi uçan tekmeyle karşısındaki şahsa saldırdı.

Bu anlar saniye saniye görüntülenirken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga güçlükle ayrılırken şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.



