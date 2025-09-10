Yeni Şafak
Adana'da feci kaza: Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

00:3110/09/2025, Çarşamba
AA
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akçatekir rampası mevkisinde kamyonet, tıra arkadan çarptı. Kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 N 8091 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akçatekir rampası mevkisinde bir tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonetin içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı, trafik akışı eski Pozantı-Akçatekir kara yoluna yönlendirildi.



#Adana
#Pozantı
#Kaza
