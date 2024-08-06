Dünya alimleri 'Hatim'de buluştu

Siraç Yayınevi ve Irak Hocalar ve Hatipler Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin ülkemizde ilk kez yapıldığını belirten İstanbul Kültürler Arası Dayanışma Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanı Ömer Korkmaz, şunları söyledi: “Düzenlenen etkinlik çerçevesinde önemli kitaplardan biri olan Sahih-i Müslim baştan sonra 10 gün içinde okundu. Buraya katılan öğrencilerin hadis ve fıkıh kültürü olması gerekiyor. Bu etkinlikler aslında bu kültürün ihya edilmesi için büyük önem taşıyor. Ülkemizde hadis meclislerinin kurularak, alim hocalardan genç nesillerin faydalanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Korkmaz, programa katılanlar arasında Dünya Alimler Birliği Başkanı Ali Karadaği, Taki Osmani Hoca Efendi, Pakistan ve Hindistan'dan da önemli isimlerin yer aldığını söyledi. Yavuz Sultan Selim Camisi'nin imamı Abdullah Kılıç, “Bu toplantı çok önemli. Türkiye'nin her yerinde bulunan bu öğrenciler, eğitimlerini tamamladıklarında, yeterli hale geldiklerinde, başka öğrencilere hocalık yapacak ve dini bilgeleri paylaşacaklar' dedi.

İlmi bir ziyafet için bir araya geldiklerini belirten Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, “Bu hadis cemiyeti, Rabbani olduğuna inandığımız, rahmetli Hasan Efendi adına yapılmış bir programdı. O münasebetle bu yapıldı. Her ne kadar bu program Hasan Efendi adına yapılsa bile bu sevapların büyük bir kısmı Hasan Efendi'ye gitse bile onun şeyhi olan, onun da bu çalışmalarda emeği olan Mahmud Efendi Hazretleri'ne de buradan çok büyük sevaplar gitmiştir inşallah. Yani burada hasıl olan sevaplar, bereketler, feyizler ayrıca bu programa katılan bu hadis cemiyetine, hatim cemiyetine katılan bütün talebeleri, alimler de buradan nasibini almışlardır” diye konuştu.