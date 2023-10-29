Dünya Belediyeler Birliği Başkan Altay’a emanet

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen UCLG Dünya Konseyi’nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Dönem Başkanlığı’nı Uruguay Montevideo Belediye Başkanı Carolina Cosse’den devraldı. Önemli etkihliğe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Konya Valisi Vahdettin Özkan, büyükelçiler, milletvekilleri, belediye başkanları katıldı.

HEPİMİZ İNSANLIK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ

Programda ilk sözü UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz aldı. Uğur İbrahim Altay'a ve katılımcılara çok teşekkür ederek konuşmasına başlayan Saiz, “Çok güzel bir katılım var. Hepimiz birbirimizden çok farklıyız ama ortak bir fikirde buluşabileceğimize ve beraber çok güzel işler yapabileceğimize inanıyorum. Hepimiz hep birlikte insanlık için çalışmalıyız ve bu konu üzerinde daha fazla düşünmeliyiz. İleride çok daha güzel işler yapacağımıza eminim. Şu anda bu toplantıda bulunmamızın amacı dayanışmamızı geliştirmektir” diye konuştu.

GÜZEL BİR ARMAĞAN SUNMUŞ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Aldığı görevden dolayı çok gururlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya olarak dünyanın en büyük yerel yönetimler birliği olan ve 5 milyar şehir nüfusunu temsil eden UCLG’nin dönem başkanlığını devraldık. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 29 Ekim’in hemen öncesinde, ülkemize böylesi güzel bir armağan sunmuş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah, görev aldığım süre boyunca; başkanlık ekibindeki paydaşlarımız ve üyelerimizle birlikte, yerel ve bölgesel yönetimlerin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

KONYAMIZ DAİMA ADALETİ VE BARIŞI SAVUNMAKTADIR

Başkan Altay, UCLG’ye başkanlık edecek Konya’nın, geleneği ve modernliği uyum içerisinde bir araya getiren, 10 bin yıllık deneyime sahip kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Hiç kimsenin geride kalmadığı bir yönetim anlayışı olarak ifade edebileceğimiz ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla hareket eden, uluslararası yönünü her zaman ön plana çıkaran ve küresel meselelerde inisiyatif alan Konyamız; liderlik ettiği birçok uluslararası platformda, daima adaleti ve barışı savunmaktadır” görüşünü paylaştı.

BARIŞ İSTEMEKTEN HİÇBİR ZAMAN GERİ DURMAYACAĞIZ

Başkan Altay, tüm dünyanın barış, huzur ve adalete çok fazla ihtiyaç duyduğunu ifade ederek,

“Dünya Belediyeler Birliği olarak bizler, daha fazla barış istemekten hiçbir zaman geri durmayacağız. Çatışmaların arttığı ve paylaşma duygusunun giderek azaldığı dünyamızda, masum insanların daha fazla acı çekmesine sebep olan ve olabilecek her şeyin kararlılıkla karşısında duracağız.

Başkanlığım süresince Türkiye’nin gönül belediyeciliği anlayışını ve yereldeki Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızı, dünyanın tüm belediyeleriyle buluşturmanın gayreti e azmi içinde olacağım” cümlelerini kullandı.

BUGÜN BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Başkan Altay, UCLG yönetimine ve programa katılan tüm UCLG delegelerinin isimlerini tek tek zikredip teşekkür ederek, “15 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bu belediye başkanlığı dönemimde dönüm noktası zamanlar oldu. Bugün de Cumhuriyetimizin 100. yılından önce benim için bir dönüm noktası. Onun için bu salonda bulunan bu önemli günde bizi yalnız bırakmayan herkese gönülden teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Ali Yerlikaya

KONYA’YI YENİ UFUKLARA TAŞIYACAĞIZ

Konya Belediyeciliği’nin ‘Konya Modeli Belediyecilik’ olarak bir marka haline geldiğini kaydeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "94 ruhu tüm Türkiye’ye adeta rehberlik etmektedir. Bugün de Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın devralacağı görev, bu rehberliğin artık Türkiye ile sınırlı kalmayacağını gösteriyor. İnşallah gönül belediyeciliğimizin başarısı sınırları aşıp tüm dünyaya örnek teşkil edecek. Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak ‘hizmet eden, izzet bulur’ anlayışıyla her daim bu şehre, bu şehrin değerli insanlarına hizmet edeceğiz, eser üreteceğiz. Konya’yı yeni ufuklara taşıyacağız inşallah. Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini devralan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’ı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahinur Göktaş

BİZİM İÇİN AYRI BİR GURUR KAYNAĞI

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini devralan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı tebrik eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, “Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak Türkiye’nin en dinamik ve vizyoner belediye başkanlarından birinin seçilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Yeni vazifesinden dolayı başkanımızı tebrik ediyorum. Başkanlığı yürütürken de bu önemli göreve değerli katkılar sunacağına eminiz. Başkanlığı döneminde Cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere yaşattığı gurur için ayrıca teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mustafa Varank

TÜRKİYE’NİN ÜSTLENMESİ İFTİHAR VESİLESİ

Programa katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Bizim yerel yönetim anlayışımızın en güzel örneklerinden bir tanesini Konya gerçekleştiriyor, Uğur Başkan gerçekleştiriyor. Şu güzel salon bile aslında AK Belediyeciliğin, bizim belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu yolculukta da böyle başarılı işlere imza atan belediye başkanımızın UCLG’nin dönem başkanlığını yapacak olması, bizim açımızdan gurur verici. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken böyle önemli bir görevin Türkiye tarafından üstlenilmesi gerçekten bir iftihar vesilesi” dedi.







