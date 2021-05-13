Dünya Filistin’i sadece izliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, dünyanın Filistin’de yaşananları mutluluk duyarcasına izlediğini belirterek, “Orada bir Yahudi’ye zarar gelmiş olsaydı bugün bütün dünya ayağa kalkmış olacaktı. Sözde soykırımı tanıyanlar, İsrail soykırımına sessiz” dedi
AK Parti’nin İnsan Hakları Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, terör devleti İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği işgal ve ve katliamlarını Yeni Şafak’a değerlendirdi.
İsrail’in saldırıları nedeniyle buruk bir bayram olduğunu dile getiren Usta, “Bütün İslam aleminin ve Müslümanların ayağa kalkıp dik durması gerektiği bir dönemdeyiz. İslam’a açılmış bir cephedir aslında” dedi. Türkiye’nin Filistin ve Kudüs için yapamayacağı fedakarlığın olmadığını vurgulayan Usta, özetle şunları söyledi:
ÇÖZÜM MEKANİZMASI YOK
‘Dünya beşten büyüktür’ söyleminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bugün Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da Müslümanlar işgal altındayken, zulüm altındayken Müslümanlar için çözüm üretebilecek uluslararası bir mekanizmanın olmadığını görüyoruz. Söz konusu beş ülkenin kendi lehlerine ve çıkarlarına birtakım kararları çok hızlı aldıklarını biliyoruz.
Güvenlik Konseyi’nin acil toplanması gereken bir dönemdeyiz. Bütün dünyanın gözü önünde canlı canlı insanların katledildiğini, çocukların katledildiğini, kutsal bir mabedin işgal edildiğini, yakılıp yıkıldığını görüyoruz. Bundan adeta mutluluk duyarcasına izliyorlar. Çünkü orada ölenler Müslüman, çünkü yıkılan İslam dininin mabedi. Orada bir Yahudi’ye zarar gelmiş olsaydı bugün bütün dünya ayağa kalkmış olacaktı.
İslam aleminin birlik içerisinde Filistin’in yanında olması, kutsal mabedimize sahip çıkması gerekiyor. Ülkemize karşı sözde Ermeni soykırımını, olmayan tehciri tanıyan çevrelerin şu an ciddi bir soykırım yapan, insanları evinden yurdundan atan İsrail’e gıkı çıkmıyor.