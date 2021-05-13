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Gündem Dünya Filistini sadece izliyor
ANKARA ORTADOĞU

Dünya Filistin’i sadece izliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, dünyanın Filistin’de yaşananları mutluluk duyarcasına izlediğini belirterek, “Orada bir Yahudi’ye zarar gelmiş olsaydı bugün bütün dünya ayağa kalkmış olacaktı. Sözde soykırımı tanıyanlar, İsrail soykırımına sessiz” dedi

Osman Özgan Yeni Şafak
Dünya Filistin’i sadece izliyor
Leyla Şahin Usta

AK Parti’nin İnsan Hakları Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, terör devleti İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği işgal ve ve katliamlarını Yeni Şafak’a değerlendirdi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu
DÜNYA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu
  • İsrail’in saldırıları nedeniyle buruk bir bayram olduğunu dile getiren Usta, “Bütün İslam aleminin ve Müslümanların ayağa kalkıp dik durması gerektiği bir dönemdeyiz. İslam’a açılmış bir cephedir aslında” dedi. Türkiye’nin Filistin ve Kudüs için yapamayacağı fedakarlığın olmadığını vurgulayan Usta, özetle şunları söyledi:

ÇÖZÜM MEKANİZMASI YOK

‘Dünya beşten büyüktür’ söyleminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bugün Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da Müslümanlar işgal altındayken, zulüm altındayken Müslümanlar için çözüm üretebilecek uluslararası bir mekanizmanın olmadığını görüyoruz. Söz konusu beş ülkenin kendi lehlerine ve çıkarlarına birtakım kararları çok hızlı aldıklarını biliyoruz.

Yahudiler çocuklarını Müslüman nefreti ile yetiştiriyor
OYNAT 00:53
Yahudiler çocuklarını Müslüman nefreti ile yetiştiriyor
İsrail'in her geçen gün artarak devam eden katliamları ardından sosyal medyaya düşen videoda ortaokul çağındaki çocukların nasıl Müslüman nefreti ile yetiştirildiğini gözler önüne serdi. Bir sınıfta öğretmenin sorularını yanıtlayan İsrailli öğrenciler, Arap çocukları öldürmek istediklerini ve tüm Arapların İsrail'in kölesi olacağını düşündüklerini söylüyor. Yahudi çocuklar, İslam'ın en kutsal yerlerinden olan Mescid-i Aksa Camii'nin yıkılacağına ve yerine Yahudi tapınağının inşa edileceğine inandıklarını söylüyorlar.

GÜVENLİK KONSEYİ ACİL TOPLANMALI

  • Güvenlik Konseyi’nin acil toplanması gereken bir dönemdeyiz. Bütün dünyanın gözü önünde canlı canlı insanların katledildiğini, çocukların katledildiğini, kutsal bir mabedin işgal edildiğini, yakılıp yıkıldığını görüyoruz. Bundan adeta mutluluk duyarcasına izliyorlar. Çünkü orada ölenler Müslüman, çünkü yıkılan İslam dininin mabedi. Orada bir Yahudi’ye zarar gelmiş olsaydı bugün bütün dünya ayağa kalkmış olacaktı.

İsrail’in propaganda terörü geri tepti: Türk kullanıcılar Netanyahu ailesine büyük bir ders verdi
OYNAT 06:06
İsrail’in propaganda terörü geri tepti: Türk kullanıcılar Netanyahu ailesine büyük bir ders verdi
Ersin Çelik'in analizi: Sosyal medyayı İsrail'e dar etmeliyiz. Taşsız, silahsız, askersiz bir muhasara başlatmalıyız. İşte o zaman gerçekleri duyurma şansımız, yalan algıları, saldırganlığı durdurma şansımız olur. Propaganda terörüne son verme zamanı geldi. İlk kazanımlar da elde edildi. Müthiş bir duyarlılık var. Aracını Filistinlilerin üstüne süren bir Yahudi işgalcinin videosunu “Filistinlilerin taşladığı yerleşimci' olarak veren Reuters'ın paylaşımına rekor sayıda tepki yorumu geldi. İsrailli yetkililer sosyal medya paylaşımlarının altında; işgalci ve katil olduklarını haykıran binlerce yorum buldular. Sakın “bir yorum ile kimse yılmaz' demeyin. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair'i artık herkes tanıyor. O da babası gibi terör yanlısı ve azılı bir Türkiye düşmanı. Fakat Türkiyeli kullanıcılar ona öyle bir ders verdi ki, paylaşımlarını yoruma kapattı. Bir yorum deyip geçmeyin. Propaganda terörünü durdurmak elimizde.

İSLAM ALEMİ BİRLİK OLMALI

İslam aleminin birlik içerisinde Filistin’in yanında olması, kutsal mabedimize sahip çıkması gerekiyor. Ülkemize karşı sözde Ermeni soykırımını, olmayan tehciri tanıyan çevrelerin şu an ciddi bir soykırım yapan, insanları evinden yurdundan atan İsrail’e gıkı çıkmıyor.

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