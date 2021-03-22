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İSTANBUL

​Dünya Kudüs Günü’nü biz ilan edelim

Dünya Kudüs Günü’nü biz ilan edelim

Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, dünyadaki bütün Müslümanların kutsal kentimiz Kudüs için tek yürek olacağı bir proje üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Hatice Saka Yeni Şafak
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Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, dünyadaki bütün Müslümanların kutsal kentimiz Kudüs için tek yürek olacağı bir proje üzerine çalıştıklarını duyurdu.

EN GÜR SES TÜRKİYE

Ünal, Türkiye’nin önderliğinde “Dünya Kudüs Günü” ilan edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti ve şöyle devam etti: “Filistin Alimler Derneği tarafından 8-14 Mart Kudüs haftası ilan edildi. Tüm hafta boyunca Kudüs’e kamuoyunda dikkat çekildi. Biliyorsunuz bizim için de İstanbul ne ise Kudüs odur. Bu anlamda Kudüs’ü bütün dünyaya anlatacak ve farkındalık oluşturacak bir günün ilan edilmesini istiyoruz.” Filistinli Müslümanların uğradığı haksızlıklara dikkat çeken Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mescid-i Aksa, Müslümanları derinden üzen bir esaretin altında ve bu esaret yıllardır devam ediyor. İslam ülkelerinin bu adıma destek vermesi çok önemli. Filistinli Müslümanlar ve Kudüs için en gür ses Türkiye’den çıkıyor ve tüm dünyada buna şahitlik ediyor.”

Nuri Ünal

Dokuz bin dolar bağış toplandı

8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen “Dünya Kudüs Haftası” dolayısıyla çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte Kudüs halkına ve Mescid-i Aksa’daki murabıtlara (gönüllü bekçiler) yönelik hayır projeleri için dokuz bin dolara yakın bağış toplanmıştı.

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