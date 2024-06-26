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Dünya savaşa hazırlanıyor

Dünyanın çeşitli noktalarında halihazırda devam eden savaşların bitmesi için çağrıda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşların yayılma riskinin arttığının altını çizdi.

Canberk Doğan
04:00 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:31 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile görüştü.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir resmi görüşme gerçekleştiren Dışişleri Fidan, görüşme sonrası ortak basın toplantısında Türkiye'nin savaşların yayılmasının engellenmesi konusunda üzerine düşen görev ve sorumlulukları ciddiyetle yerine getirdiğini vurguladı. Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, "Bölgemizde barışa ve huzura ihtiyaç var. Ülkeler toplum ve altyapılarını savaşa karşı hazırlıyor" ifadelerini kullandı.




#diplomasi
#politika
#Hakan Fidan
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