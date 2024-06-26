Dünya savaşa hazırlanıyor

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir resmi görüşme gerçekleştiren Dışişleri Fidan, görüşme sonrası ortak basın toplantısında Türkiye'nin savaşların yayılmasının engellenmesi konusunda üzerine düşen görev ve sorumlulukları ciddiyetle yerine getirdiğini vurguladı. Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, "Bölgemizde barışa ve huzura ihtiyaç var. Ülkeler toplum ve altyapılarını savaşa karşı hazırlıyor" ifadelerini kullandı.