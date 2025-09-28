Dünyadan yükselen çığlıklar Gazze'ye umut oluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosunun derhal yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu’ndaki konuşmasında, Filistin’i tanıyan ülkelerin 150’yi aştığını hatırlattıktan sonra bir de eleştiride bulundu: “65 bin masum ölmeden de Filistin resmi olarak tanınamaz mıydı?”





ACIMASIZCA KATLEDİYORLAR

Erdoğan, Gazze’de tam 2 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde hem dehşet hem de utanç verici soykırım yaşandığına dikkat çekerek, “Netanyahu ve katliam ordusu en modern silahlarla Filistinli sivilleri hedef alıyor. Gazze’de yaşlılar, çocuklar, hatta kuvözdeki bebekler acımasızca katlediliyor. Gazze’de açlık bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor. Can kurtarmaya çalışan sağlık görevlileri, basın emekçileri dünyanın gözleri önünde öldürülüyor. Fakat ne oldu? İşte dün BM Güvenlik Konferansı’nda Netanyahu denilen katil, salondaki o boş koltuklara seslenmek durumunda kaldı. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste” ifadelerini kullandı.





BARIŞ İÇİN ÇALIŞTIK

İnsan odaklı, ön alıcı, girişimci ve çok boyutlu dış politika anlayışıyla bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne azami katkı sunduklarını vurgulayan Erdoğan, “Komşumuz Suriye’de tam 14 yıl boyunca bunu yaptık. Eli kanlı rejimin zulmü karşısında tüm imkanlarımızla Suriyeli mazlumların yanında durduk. Dünyanın birçok ülkesi Suriye halkına sırtını döndüğünde dahi biz onları asla yalnız bırakmadık. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bunu yaptık. Savaş baronları ateşe benzin dökerken, biz adil barış için çalıştık. Şimdi de Filistin’de, Gazze’de bunu yapıyoruz” dedi.





KATAR SALDIRISI ASIL NİYETİ GÖSTERDİ

Erdoğan, bütün bu yıkım ve vahşete rağmen Gazze soykırımının küresel ölçekte bir uyanışa da vesile olduğunu belirterek, “Dün soykırım şebekesinin başı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamadı ve boş koltuklara konuştu. Bugüne kadar kulaklarının üzerine yatanlar görüyoruz ki artık gaflet uykusundan uyanmaya başladı. Gazze’deki meseleyi Hamas parantezine indirgeyenler, kazın ayağının hiç de öyle olmadığının farkına varıyor. İsrail’in derdinin sadece Gazze olmadığı daha da net anlaşılıyor. Özellikle Katar’a düzenlenen saldırı, İsrail’in asıl niyetinin görülmesini de sağladı. Canavarın durdurulmasının şart olduğu bir kez daha görüldü” değerlendirmesinde bulundu.





FATURASININ ÖDETİLMESİ ŞART

İsrail hükümetine, Gazze’de 100 milyar doları bulan yıkımın faturasının ödetilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, “Türkiye’nin ticaret ve diğer alanlarda İsrail’e karşı aldığı tedbirler diğer ülkelere örnek olmalı. Aksi takdirde kaos Orta Doğu sınırları içinde kalmayacak, bu ateş bütün dünyayı saracaktır” diye konuştu.





SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel sistem iflas etti” derken bunu hamaset olsun diye söylemediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Tam tersine ülke olarak iflas etmiş bu sistemin tüm yükünü çeken bir bölgede yer alıyoruz. İnsanlığın gündemini domine eden kriz, soykırım ve zulümlerin neredeyse tamamı bu coğrafyada yaşanıyor. Komşumuzun evi yanarken nasıl biz rahat edemezsek, bölgemizde sıkıntı varken de biz huzurlu olamayız. Dahası kriz ve zulümlerle boğuşanlar kardeşlerimiz. İnsan komşusuna sırtını dönebilir mi?”





HİÇBİR DÖNEMDE “BANA NE” DEMEDİK

Bu ülke ve aziz milletin tarihin hiçbir döneminde “Bana ne” demediğini kaydeden Erdoğan, “Gönül coğrafyasına sırtını dönmemiş, yardım çağrılarına kulaklarını tıkamamıştır.

Uzak yakın demeden kimsenin inancına, mezhebine, kökenine bakmadan ‘imdat’ diyenin yardımına koşmuştur” dedi.





Sumud Filosu’na selam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Filistin’de medyaya yansımayan daha nice acılar, dramlar, katliamlar yaşanıyor. Bununla birlikte dünyanın dört bir yanında vicdanlı insanlardan yükselen tepki ve çığlıklar, Filistin’e ve Gazze’ye umut aşılıyor. Bakın şu an biz burada diplomasi forumunu yaparken Akdeniz’de Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş, Gazze’ye doğru ilerliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden, farklı inançlarda, farklı renklerde ama vicdan sahibi silahsız aktivistler, gönüllüler Gazze’ye yardım götürüyorlar. Buradan İsrail’in devlet terörüne maruz kalan Sumud Filosu’nun umut yolcularına da selamlarımızı yolluyoruz. Cenab-ı Allah yollarını açık etsin, onları esirgesin diyoruz.”





İsrail turnuvalardan men edilmeli

Erdoğan, İsrail durdurulmadan Filistin Devleti için konulan iradenin eksik kalacağını vurgulayarak, “Başta Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosu derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Uluslararası spor turnuvalarından men dahil İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya’nın aldığı karar bir kenara konulamaz. Şu anda Futbol Federasyonu Başkanımız da kendileri bu konuyla ilgili duruşunu ortaya koydu. Biz de bunun değerlendirmesini muhakkak yapacağız” dedi.





BMGK çözüm değil sorun üretiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gibi bu tür mekanizmaların gayesi, savaşları önlemek, çatışmaları durdurmak, insani felaketlerin önüne geçmekti. Lakin gelinen noktada çözümün anahtarı olması gereken yapılar sorunun parçası haline dönüşmüştür. Atalete mahkûm ve mecbur edilmişlerdir” dedi. Erdoğan, “İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra galipler eliyle kurulan düzen işlevliğiyle birlikte itibarını da yitirmiştir. Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem tamamıyla felce uğramıştır. Haklı haksızın, mazlum zalimin, zayıf güçlünün karşısında yalnızlığa terk edilmiştir” ifadelerini kullandı.





Artık barışı sabote etmesi engellenmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Göre görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede İsrail Hükümeti’nin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Sanchez’in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini de dile getirdi.





Vicdan merkezli diplomasi

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde, Genç Diplomasi Derneği tarafından İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu’nda uluslararası krizlere karşı vicdan, adalet ve merhamet merkezli diplomasi anlayışı vurgulandı. Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir ile Başkan Yardımcıları Ömer Tayyip Erdoğan ve Ahmet Aziz Albayrak’ın ev sahipliğinde düzenlenen forumda gençler, tarihin kritik dönemlerini yeniden tartışma imkânı buldu.



