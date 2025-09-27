Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Deniz Kuvvetleri Günü' mesajı

12:5827/09/2025, Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı Preveze Deniz Zaferimizin yıldönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü yürekten tebrik ediyor, bu destansı zaferle Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman leventlerini rahmetle yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızın savunucusu kahraman denizcilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.




