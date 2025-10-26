Dünyanın en zehirli yılanı: Mantar ararken karşılaştı

Osman Başkaya, bir anda önüne çıkan yılanı fark etti. Kısa süreli panik yaşayan Başkaya, dikkatlice incelediği yılanın engerek türü olduğunu anladı.

Türkiye’de yaygın olarak görülen engerek yılanlarının dağlık, kayalık ve ormanlık alanlarda yaşadığı biliniyor. Kısa ve kalın yapılı vücutlarıyla tanınan bu yılan türlerinin sırtında zikzak desenli koyu renkler bulunuyor. Zehir dişleri önde yer alan engerek yılanları, avlarını felç ederek etkisiz hale getiriyor.