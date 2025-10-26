Yeni Şafak
Dünyanın en zehirli yılanı: Mantar ararken karşılaştı

13:5126/10/2025, Pazar
IHA
Mantar ararken dünyanın en zehirli yılanlarından engerekle karşılaştı.
Mantar ararken dünyanın en zehirli yılanlarından engerekle karşılaştı.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bir vatandaş, mantar topladığı sırada karşılaştığı engerek yılanını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İlçeye bağlı Başpınar köyü ormanlık alanına mantar toplamak için giden
Osman Başkaya, bir anda önüne çıkan yılanı fark etti. Kısa süreli panik yaşayan Başkaya, dikkatlice incelediği yılanın engerek türü olduğunu anladı.
Başkaya, yılanın ağır hareketlerle ormanlık alana doğru uzaklaştığını söyledi.

Türkiye’de yaygın olarak görülen engerek yılanlarının dağlık, kayalık ve ormanlık alanlarda yaşadığı biliniyor. Kısa ve kalın yapılı vücutlarıyla tanınan bu yılan türlerinin sırtında zikzak desenli koyu renkler bulunuyor. Zehir dişleri önde yer alan engerek yılanları, avlarını felç ederek etkisiz hale getiriyor.



