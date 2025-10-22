Mahalleli 3 gün nöbet tuttu: Bir ilde yılan paniği! Öldürmedik, yaşama hakkı var

Bocukların korkulu rüyası haline gelen yılanı ovaya bıraktıklarını belirten Abdülhamit Doğan, "3 gündür bir yılanın komşumuzun duvar dibinde çıkmasıyla çocuklarımızı baya korkutmuştu. Biz de 3 gündür adeta nöbet tutarak çıkmasını bekledik ve en sonunda yakaladık. Öldürmedik çünkü o da canlı, yaşama hakkı var. Biz de onu ovaya götürerek sağ salim bıraktık" ifadelerini kullandı.