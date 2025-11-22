Düştüğü havalandırma boşluğundan duvar kırılarak kurtarıldı

Olay, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Bir internet firmasında çalışan A.P., kablo çekmek için 5 katlı apartmanın damına çıktı. Kabloyu bir metre genişliğindeki havalandırma boşluğundan aşağı sarkıtan A.P., dengesini kaybedip, birinci kata düştü. Yaralanan A.P., yardım feryatlarını duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Damdan yaralıyla iletişim kurarak durum değerlendirmesi yapan itfaiye erleri, daha sonra birinci kata inerek havalandırma boşluğunun duvarını kırmaya başladı. A.P.’nin daha fazla yara almaması için dikkatle çalışan itfaiye erleri, başarı bir operasyonla yaralıya ulaştı. Ayağında açık kırık olduğunu belirlenen A.P.’yi dikkatli bir şekilde bulunduğu alandan çıkaran itfaiye erleri, daha sonra sağlık ekibine teslim etti. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. A.P.’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.