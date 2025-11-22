Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Düştüğü havalandırma boşluğundan duvar kırılarak kurtarıldı

Düştüğü havalandırma boşluğundan duvar kırılarak kurtarıldı

00:3322/11/2025, суббота
DHA
Sonraki haber
İnternet kablosu çekmek için çıktığı 5 katlı binanın damından havalandırma boşluğuna düştü
İnternet kablosu çekmek için çıktığı 5 katlı binanın damından havalandırma boşluğuna düştü

Mersin'de bir internet firması çalışanı kablo çekmek için çıktığı damda dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan aşağıya düştü. Olay yerine polis ve itfaiye sevk edilirken, A. P. havalandırma boşluğu duvarı kırılarak kurtarıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde internet kablosu çekmek için 5 katlı binanın damına çıkan A.P., dengesini kaybederek bir metre genişliğindeki havalandırma boşluğundan aşağıya düştü. Havalandırma boşluğunda sıkışan A.P., itfaiye ekibinin duvarı kırarak kendisine ulaşmasıyla kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Bir internet firmasında çalışan A.P., kablo çekmek için 5 katlı apartmanın damına çıktı. Kabloyu bir metre genişliğindeki havalandırma boşluğundan aşağı sarkıtan A.P., dengesini kaybedip, birinci kata düştü. Yaralanan A.P., yardım feryatlarını duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Damdan yaralıyla iletişim kurarak durum değerlendirmesi yapan itfaiye erleri, daha sonra birinci kata inerek havalandırma boşluğunun duvarını kırmaya başladı. A.P.’nin daha fazla yara almaması için dikkatle çalışan itfaiye erleri, başarı bir operasyonla yaralıya ulaştı. Ayağında açık kırık olduğunu belirlenen A.P.’yi dikkatli bir şekilde bulunduğu alandan çıkaran itfaiye erleri, daha sonra sağlık ekibine teslim etti. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. A.P.’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.




#Kablo
#Duvar
#Kurtarıldı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?