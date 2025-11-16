Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kocaeli'de karaya oturan gemi kurtarıldı

Kocaeli'de karaya oturan gemi kurtarıldı

16:1216/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
18 Eylül'de kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopterle kurtarılmıştı.
18 Eylül'de kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopterle kurtarılmıştı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 18 Eylül'de karaya oturan kuru yük gemisi, yükünün boşaltılmasının ardından kurtarıldı. Gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının, 10 Kasım'da "SEMA 1" adlı platforma yüzer vinç yardımıyla aktarım işlemi dün akşam saatlerinde sona erdi.

Hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında karaya oturan, Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki "RAPID" adlı kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.


Gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının, 10 Kasım'da "SEMA 1" adlı platforma yüzer vinç yardımıyla aktarım işlemi dün akşam saatlerinde sona erdi.

Yükün boşaltılması sonucu geminin yüzeye doğru hareket etmesiyle kurtarma çalışmaları da gece saatlerinde başladı. Gemi 2 römorkör eşliğinde Kefken Adası'ndaki güvenli bölgeye çekildi.


Geminin burada bakım ve kontrollerinin yapılacağı, ardından gerçekleştirilecek değerlendirmenin sonucuna göre sökülmesine veya taşınmasına karar verileceği öğrenildi.

Öte yandan, "SEMA 1" adlı platformda bulunan yükün ise gün içerisinde römorkörler yardımıyla Karadeniz Ereğli Limanı'na götürülmesi planlanıyor.


Kefken açıklarında 18 Eylül'de "RAPID" isimli Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopterle kurtarılmıştı.



#Kocaeli
#Kandıra
#Gemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ve göreve başlama tarihleri