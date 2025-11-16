Yeni Şafak
MSB: Van hudut hattında 68 kilo uyuşturucu ele geçirdi

MSB: Van hudut hattında 68 kilo uyuşturucu ele geçirdi

15:5816/11/2025, Pazar
DHA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirdi" ifadelerini kullandı.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 68 kilo 852 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 68 kilo 852 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi"
denildi.



