Gazze'de can kaybı 69 bin 483'e yükseldi

15:5316/11/2025, Pazar
İsrail, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla saldırılar düzenliyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybının 69 bin 483'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 72 saatte 15 kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı, İsrail'in son saldırılarında ise 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 266 kişinin yaşamını yitirdiği, 635'inin yaralandığı, enkaz altından da 548 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 483'e, yaralıların sayısının ise 170 bin 706'ya yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.



