Gazze'de can kaybı 69 bin 483'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 266 kişinin yaşamını yitirdiği, 635'inin yaralandığı, enkaz altından da 548 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 483'e, yaralıların sayısının ise 170 bin 706'ya yükseldiği belirtildi.