Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye asker göndermeye hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'in canlı yayınında gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:





BM'de Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi, diğer Müslüman ülke liderleriyle beraber. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Beyaz Saray'da ağırlandı. O görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilere dair ciddi konular konuşuldu. Kuzeyimizde Ukrayna savaşı devam ediyor, bu hem Türkiye hem ABD için önemli.





Suriye'de Türkiye'nin emeği, ortaya koyduğu çaba, yeni yönetimin meşruiyetini sağlaması için ortaya konulan çaba uluslararası arenada örneği az rastlanır boyutta. Türkiye'nin orada olmasından daha normal bir şey yok. Türkiye'nin dış politikadaki en büyük farkı kendisi için ne istiyorsa bölgedeki diğer ülkeler için de isteyip beraber ilerletme çabası. Temel aktörlerle bir fikir birliği olması önemli.





"Gazze'ye asker göndermeye hazırız"

Gerekli şartların oluşması durumunda Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır. Asker gönderme dahil her türlü konuda üzerine düşeni yapacaktır. Bu bizim uluslararası topluma verdiğimiz en net mesaj.



